14 يناير 2019 - 12:07 م

تمكنت إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير المهربة ومنتهية الصلاحية والمحظور تداولها بدون تصريح، قبل بيعها بالسوق السوداء في مدينة نصر.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة قيام مالك إحدى الصيدليات الكائنة بالمنطقة التاسعة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها، داخل مخزنين كائنين بذات العقار بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأعلى من الأسعار المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية والمخزنين المشار إليهما بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفر ذلك عن ضبط "مروان س. ح" 24 سنة، المدير المسئول عن الصيدلية - ومقيم البدارى بأسيوط، و"أحمد م. ق"31 سنة، المسئول عن المخزنين المشار إليهما - ومقيم العياط بالجيزة.

وبتفتيش المخزنين عُثر بداخلها على كمية من الأدوية والعقاقير الطبية، ومستحضرات التجميل لأنواع وشركات مختلفة أمكن حصرها بإجمالي "1.5 مليون "أقراص، كبسولات، أكياس، عبوات".

كما عثر بداخلهما على المضبوطات التالية: "أدوية مؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بإجمالي 120 ألف قرص، وكميات كبيرة من الأدوية المحلية والمرخصة من وزارة الصحة، وكميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وكميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية".

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بإدارة المخزنين بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيـق أربـــاح غيــر مشروعــة لصالــح مالك الصيدلية "محمد.م.ف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.