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ضبط عامل بحوزته أكثر من 18 ألف قرص مخدر

قضايا وحوادث

ضبط مواد مخدرة
ارشيفية

أحمد الشربينى

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة وبحوزته أكثر من 18 ألف قرص مخدر.

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الآونة الأخيرة أحد العناصر الإجرامية النشطة بمجال جلب وتهريب العقاقير المخدرة خاصة أقراص الكبتاجون، وإمعانه فى تهريبها بأساليب مختلفة إلى دول الجوار، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى ويدعي أحمد . م . م – مواليد 1976 – مالك شركة استيراد وتصدير بمدينة نبروه – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة سبق اتهامه فى قضيتى "جلب مخدرات، غسل أموال".

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.. وبحيازته الآتي عدد  18000  ثمانية عشر ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و80 قرصا لعقار الترامادول المخدر، ومبالغ مالية عملات مختلفة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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