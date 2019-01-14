» سيدة تحبس طليقها ليلة الزفاف.. تعرف على السبب

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محكمة الاسرة

خلافات زوجية

دعوى نفقة

شهود الزور

تقدمت سيدة محكمة الأسرة بزنانيرى، يشكو من جبروت زوجته، قائلًا:" انا دخلى الشهرى 1500 جنيه، وألزمتنى المحكمة بدفع مبلغ 1000 جنية ،لزوجتى وطفلى، ولم أرفض إلًا أنها استخدمت شهود الزور لكى تنتقم منى وتطالبنى بسداد 5 ألاف شهريا وأنا أعمل موظف حكومى وحبستنى"

وأضاف الزوج البالغ من العمر 30 عام فى دعوى تخفيض مبلغ النفقة:" عانيت من الظلم بسبب تصديق أهلى روايتها ورفض بعد الطلاق أن تأخذ الأموال مني، التى أعطيها لها وأقامت دعوى لكى تذقنى العذاب امام المحكمة كل يوم محضرين ومحامين وكل هذا لتنتقم منى بعد اتهامى اننى السبب فى فشل زيجتنا  ".

وأوضحت:" طلقتها برضاها وعندما علمت بزواجى أدخلتنى الحبس ليلة الزفاف بسبب ادعائها بأننى لم أدفع نفقاتها والتى تحصلت على حكم بها غيابى ودون إعلامى بسبب إعلانها على عنوان خاطئ بعد أن أتت بشاهد زور على ذلك ويعلم الله أننى أدفع مبلغ 1000 جنيه شهريا لها".

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