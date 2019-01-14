استمرار غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى

14 يناير 2019 - 11:45 ص

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني علي التوالي، نظرًا لسوء حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح اليوم الإثنين أنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وأكد الغندور, انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع, على الرغم من إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة.