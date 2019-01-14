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متابعات - الدويني فولي

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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وكان السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، قد استقبل أمس الأحد، فيليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والذى يقوم حاليًا بزيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام بدأها أمس وتستمر حتى 14 يناير 2019، وقد شارك فى الاجتماع مساعدو وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، والشئون العربية، والسودان وجنوب السودان، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد نائب وزير الخارجية، أن مصر تولى اهتمامًا متساويًا لكل اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، وتحرص على تقديم الحماية الدولية لهم من منطلق التزام أخلاقى تتحمله الحكومة المصرية. فى حين حرص المفوض السامى خلال اللقاء على الإشادة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية، والتى وصفها بأنها نموذج يُحتذى به، منوها إلى تقدير المنظمة للحماية التى تقدمها مصر للاجئين وحرية الحركة التى يتمتعون بها، وكذا الخدمات التى توفرها لهم على الرغم من الأعباء التى يفرضها هذا الدور على الموارد الاقتصادية للدولة ومحدودية الدعم الذى تتلقاه.

وبحث اللقاء أيضًا سبل معالجة الأسباب الجوهرية التى تؤدى إلى اللجوء وعلى رأسها الفقر والبطالة واستشراء الفساد وانتشار النزاعات المسلحة، فضلا عن التطرق إلى الوضع الإقليمى وانعكاسات استمرار التوتر فى بعض المناطق على تدفقات اللاجئين.


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