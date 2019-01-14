الأهلي يذبح "عجل" لفك نحس الإصابات

14 يناير 2019 - 11:35 ص

حرص لاعبو فريق الأهلي، صباح اليوم، الإثنين، على ذبح عجل في ملعب مختار التتش، قبل انطلاق الحصة التدريبية، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني.

وجاء ذبح العجل لفك "نحس" الإصابات التي تطارد لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض 13 لاعبًا في الأهلي لإصابة في الفترة الأخيرة وهم: حسام عاشور، ورامي ربيعة، وأحمد فتحي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وباسم علي، وصلاح محسن، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو، والأنجولي جيرالدو دا كوستا، ومحمد محمود، وهشام محمد، ومروان محسن.