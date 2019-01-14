اليوم.. محاكمة 304 متهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد"

14 يناير 2019 - 11:28 ص

تنظر اليوم الإثنين المحكمة العسكرية، محاكمة 304 متهمين بالانتماء لحركة حسم والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال 304 متهمين في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي.