قاتل والده فى السلام: "مش راضى يعطينى فلوس"

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أدلى المتهم بقتل والده لمعايرته في السلام بتفاصيل جديدة عن الواقعة قائلًا: "طعنته علشان مش راضى يعطيني فلوس"، ومعايرته له بعد العمل.

وعلى الفور مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة، وأرشد عن السلاح المستخدم بالجريمة، وأمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بقتل والده طعنًا بالسكين، لمعايرته له بعدم العمل، 4 أيام على ذمة التحقيقات".

وانتقل فريق من النيابة، لموقع مقتل عاطل لوالده بسبب معايرته له بعدم العمل، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة مقتل منجد بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان السلام وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجله.

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