تسهيلات وخدمات جديدة من وزارة العدل لذوى الإعاقة

14 يناير 2019 - 11:16 ص

شهدت وزارة العدل، صباح اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

ووقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزًا لقيم العدالة والمساواة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها.

هذا ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية وإعداد الكوادر البشرية، بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية.

ويهدف البروتوكول للتيسير علي ذوي الإعاقة داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقًا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كل الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية.

وتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعي المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي بحقوقهم.

كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكل البنود التي يتضمنها البروتوكول.

والمجلس القومي لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 ، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم في المجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانيات والموارد متاحة لدى طرفين.

وتضمنت كلمة وزير العدل ضمن فعاليات التوقيع على البروتوكول "أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص دوى الإعاقة بصفة خاصة، قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلي حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضي، واتساقًا مع إعلان الرئيس عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف الوزير: "تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة، لافتا إلى أن وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة في المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.