  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" في التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من "البريميرليج"

كلوب وماني

"كلوب" يعترف بخطئه فى حق "مانى"

معيط

حقيقة إصدار سندات مصرية فى السوق الآسيوى

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

عبد العال

"النواب" يوافق على قانون المحال العامة

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تبكي على الهواء.. تعرف على السبب

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)

أول فيديو لتحطم طائرة على متنها 10 أشخاص

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك

خالد يوسف

معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد يوسف بعد أزمة "ياسمين الخطيب"

طالبة الحضن

فنانان يعلنان التعاطف مع "طالبة الحضن": فلنحضن بعضنا ونصور الأحضان

مدبولى: العمل فى النهر الأخضر يستغرق 18 شهرًا

الحياة السياسية

تصور مبدئى حديقة لااعصمة الادارية
تصور مبدئى حديقة لااعصمة الادارية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"مدبولى" يفتتح اليوم مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

#

إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان

#

أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه

#

الزمالك يستضيف بتروجت لتأمين صدارة الدوري

السفر

الزواج

فنان

عبدالله بهمن

عيسي المرزوقي

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان  أن الحديقة تجسد الحضارة المصرية، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتي تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح خلال تدشينه بدأ العمل في الحديقة أن العمل بالحديقة  تولته تعمل  7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات تقدر بـ500 معدة، بخلاف مئات من العمال.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بهذا المشروع، وتستهدف التنفيذ في 18 شهرًا، وتشترك مع القطاع الخاص في جميع مراحل التطوير والتنفيذ، ما يوفر العديد من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي؛ إيمانًا من الحكومة المصرية بأن التعمير امتداد لتراث الأجداد، ورسالة من الحاضر إلى المستقبل المشرق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» «وحش البحر».. اكتشاف أثرى يثير الجدل فى مصر
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء
» انفجار قرب خط أنابيب غاز
» تطورات جديدة فى طقس اليوم.. تعرف عليها
» بدء امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي
» شاهد .. أحمد السقا يثير استغراب الجمهوره بسبب "وزنه الزائد"
» حقيقة خطوبة ابنة مطرب شهير على "حمو بيكا"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي