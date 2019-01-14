مدبولى: العمل فى النهر الأخضر يستغرق 18 شهرًا

14 يناير 2019 - 11:07 ص

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان أن الحديقة تجسد الحضارة المصرية، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتي تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح خلال تدشينه بدأ العمل في الحديقة أن العمل بالحديقة تولته تعمل 7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات تقدر بـ500 معدة، بخلاف مئات من العمال.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بهذا المشروع، وتستهدف التنفيذ في 18 شهرًا، وتشترك مع القطاع الخاص في جميع مراحل التطوير والتنفيذ، ما يوفر العديد من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي؛ إيمانًا من الحكومة المصرية بأن التعمير امتداد لتراث الأجداد، ورسالة من الحاضر إلى المستقبل المشرق.