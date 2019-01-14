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مستقبل وطن: لقاء الرئيس بالمحافظين هدفه خدمة المواطنين

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مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن أن سلسلة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين بشكل منفرد مع كل محافظ والقيادات التنفيذية فى المحافظة هدفها حل المشاكل والأزمات التى تعانى منها المحافظات بهدف خدمة المواطنين.

وأضاف الهوارى فى بيان صحفى له اليوم أن هذه اللقاءات ستساهم خلال الفترة المقبلة تقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التى كانت تعانى منها المحافظات خلال الفترة الماضية ، مضيفا أن القيادة السياسية تعمل منذ فترة كبيرة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وأشار الهوارى إلى أن هذه اللقاءات سينتج عنها خلال الفترة المقبلة إزالة العراقيل والعقبات التى كانت تقف أمام المحافظين فى عدد من المشروعات القومية وتسريع وتيرة العمل فى هذه المشروعات لإنهائها فى الوقت المحدد بالإضافة لتسهيل إجراءات مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس سينظم سلسة من الاجتماعات الدورية ستشمل جميع المحافظات، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتفاعل بشكل مباشر وصريح مع الجهات المركزية للدولة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظات في أداء مهامها والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد.

 

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