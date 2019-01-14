شاهد.. "المحافظين" ينظم ندوة تثقيفية لعمال حلوان.. ويضع توصياته

14 يناير 2019 - 11:02 ص

نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة، "ندوة تثقيفية لعمال حلوان" لتوعية القيادات العمالية بحلوان.

وقال "خليفة"، إن عمال حزب المحافظين وضعوا ملاحظاتهم النقدية على قانون العمل، وقدموها للجنة، ومن أهم هذه الملاحظات باب التعاريف الفقرة 15 وكالات التشغيل الخاصة، والفقرة 19 المفوض العمالى، وباب الأحكام المادة (4 ) الفقرة 2، باب سياسات التشغيل .

وأوضح رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أن مادة (32) الخاصة بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، والخدمات التى يقدمها هذا الصندوق للعمالة غير المنتظمة لا تلبى طموح واحتياجات هذة الفئه من العمال ، كما أن باب تشغيل النساء المادة (56) نجد أنها تضيق فى إنشاء دور الحضانة

وأكد أن باب علاقات العمل، عقد العمل الفردى فى المواد رقم (69، 70) التى هيئة لعقد العمل إلا يبرم إلا سنة ويجدد سنويًا، وهذه المواد انعدم معها تمامًا الأمان الوظيفى العامل بالقطاع الخاص ، كما أن باب انتهاء علاقة العمل المواد (127 ، 128 ، 129) هذه المواد انتقصت من مستحقات العامل المواد، وفتح الباب للفصل التعسفى وعدم استقرار العمل والإنتاج.

أدار الندوة المهندس عادل عكاشة أمين جنوب القاهرة، سيد عبد اللطيف محجوب القيادى بالحزب، وحاضر فى الندوة كلا من محمد عبد السلام البربري القيادى والمحامي العمالى، شعبان خليفة رئيس الجنة المركزية للعمال بالحزب، محمد حردان مساعد رئيس لجنة العمال المركزية.

حضر الندوة عدد كبير من بعض أمناء عمال الأحزاب والقيادات النقابية بحلوان، كان على أسهم ممدوح بركات الأمين العام لاتحاد عمال حلوان، الدكتورة هدى شعلة القيادية بالإنتاج الحربي، راندا إسحاق القيادية بشركة فودافون، طه العجيمى القيادى بالحديد والصلب، سعاد المالكى عضو نقابة عمال اليوميه، جمال زيدان القيادى بالمصانع الحربية، على محمد عثمان الأمين العمال لنقابة اليومية، سمير بليغ رئيس نقابة مفكو حلوان، هبة صلاح الدين القيادية بمجموعة مستشفيات كيلوبترا، أيمن نور القيادى العمالي بالحديد والصلب.