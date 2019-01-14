» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء

14 يناير 2019 - 11:02 ص

صرح الفنان الكويتي عبد الله بهمن بأنه طلب الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، كما أبدى الفنان الكويتي عيسى المرزوقي في برنامج تليفزيوني إعجابه بها.

وخلال لقاء المرزوقي في برنامج The Plane الذي يعرض عبر قناة "aTV" الكويتية من تقديم صالح الراشد، رد الفنان الكويتي على سؤال حول شخص يرغب المرزوقي في السفر معه.

وأجاب المرزوقي أنه يتمنى مرافقة ياسمين صبري أثناء سفره، لأنه يشعر أنها لطيفة وأن الوقت معها يكون ممتعاً.

وأضاف أنه في مجتمعه لا يصح أن يسافر الشاب مع فتاة، وهو لم يفعل هذا من قبل، لكن يتمنى أن يفعل مع ياسمين.

كانت تقارير أشارت إلى أن ياسمين صبري، عانت منذ فترة من حالة نفسية سيئة، على إثر قرار شركة الإنتاج تأجيل مسلسلها إلى أجل غير مسمى، إلا أن الشركة وجدت شريكاً وعاد العمل على مسلسلها المقرر عرضه في رمضان 2019.