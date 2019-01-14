مدبولى: حديقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية لكل فئات الشعب

14 يناير 2019 - 10:59 ص

قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، إن الحديقة المركزية بالنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية ستكون مفتوحة أمام كل المصريين وليست مقصورة على سكان العاصمة، مؤكدًا أنها مفتوحة طوال العام وعلى مدار اليوم لكل فئات الشعب المصري.

وأوضح مدبولي خلال تدشين البدء في تنفيذ حديقة النهر الأخضر أن المرحلة الأولى من النهر يجرى تنفيذها خلال 18 شهرًا، من خلال 7 شركات، والحديقة تعد أحد المحاور الترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهى أكبر حديقة مركزية في العالم بطول 10 كيلومترات.

ويبلغ طول النهر الأخضر 35 كيلو مترًا، تتكون المرحلة الأولى من 10 كيلومترات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، على أن يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مكتب الهيئة الهندسية كاستشاري للمشروع.