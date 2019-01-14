شاهد.. "المحافظين" تفتح ملف مشاكل الصيادين وتضع توصياتها

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في إطار الجهود المبذولة من قيادات وأعضاء حزب المحافظين بإدكو بهدف احتواء المشكلات التى تواجه المواطن الإدكاوى والسعى الدءوب الدائم نحو تحقيق ما يمكن تحقيقه بمشاركة الجهات التنفيذية عن كل موضوع عن طريق عرضها أولاً بأول ومناقشتها ووضع الحلول لها وذلك بمقر الحزب بإدكو.

فقد قامت لجنة تسيير الأعمال بالحزب بعقد اجتماع عاجل بمقر الحزب للجنة صيادين بحيرة إدكو، وافتتح اللقاء مصطفى حلقها بعرض الرؤية الحزبية الخاصة بمشاكل صيادين بحيرة إدكو لما تتمتع به المدينة من موقع متميز بين البحر والبحيرة من الشمال والجنوب.

وتحدث محمد شيشي، عن دور الحزب فى بحث الأمور المتعلقة بصيادين إدكو تلك المهنة التى يزاولها معظم سكان المدينة لما لها جذور فى التاريخ.

وفى نفس السياق، أوضح، على صبح، وكيل لجنة الاتصال الجماهيري بالحزب، أن حزب المحافظين له رؤية واضحة وثابتة في اهتمامه بملف البحيرات وعلى أولوياتها بحيرة ادكو لما فيها من سلبيات ومشاكل تحتاج إلى العمل على هذا الملف ومن أهمها تطهير البحيرة ووقف التلوث.

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بالصور.. المحافظين تفتح ملف مشاكل الصيادين وتضع توصياتها بالصور.. المحافظين تفتح ملف مشاكل الصيادين وتضع توصياتها بالصور.. المحافظين تفتح ملف مشاكل الصيادين وتضع توصياتها


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