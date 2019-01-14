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"صلاح" في التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من "البريميرليج"

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تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية للجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء اختيار "صلاح" في التشكيلة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الذي قاد فريقه لتحقيق الفوز على توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "ويمبلي" فى قمة مباريات الجولة.

كما تواجد في التشكيلة المثالية، ثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا وماركوس راشفورد، بعدما قام لاعب وسط منتخب فرنسا بصناعة هدف الفوز أمام توتنهام الذي سجله راشفورد.

وتغلب ليفربول على برايتون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت بملعب "فالمر"، حيث جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يلتقي اليوم مع وولفرهامبتون بملعب "الاتحاد" في ختام منافسات الجولة.

أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، خلف أرسنال صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.


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