تفاصيل قانون منع تقديم "الشيشة" في المقاهي

14 يناير 2019 - 10:49 ص



أكد محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحلات غير المرخصة وتقدم الشيشة "دون ترخيص" أمامها عام لتوفيق أوضاعها وإلا سيتم الإغلاق.



وقال"الفيومي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلام يسعيد حساسين: "الشيشة لها جمهورها ولكن لن نسمح بها إلا برخصة، ويجب على مقدم الخدمة أن يُعد المكان حتى لا يضر بالآخرين".



وأوضح أن البرلمان سينتهي الإثنين من مناقشة القانون ليتم التمهيد لإصداره ونشره بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن البرلمان ينحاز تمامًا للنشاط الاقتصادي للمواطن وألغى في مشروع "المحال التجارية" الحبس.



ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "26" من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، والتى تقضى بحظر تقديم النرجيلة للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.

