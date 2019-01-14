"القومى للإعاقة": قانون تأسيس المجلس القومي مكمل للدستور المصرى

14 يناير 2019 - 10:47 ص

وجه أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للموافقة بشأن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة في جلسته التي عقدت اليوم .

وأشار أشرف مرعي، إلى أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإعاقة، لما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم، بالإضافة إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، ما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءًا فاعلاً في تنمية المجتمع.