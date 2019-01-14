  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
الأهلي يذبح عجلا لفك النحس الذي يلازم الفريق

الأهلي يذبح "عجل" لفك نحس الإصابات

صلاح

"صلاح" في التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من "البريميرليج"

كلوب وماني

"كلوب" يعترف بخطئه فى حق "مانى"

معيط

حقيقة إصدار سندات مصرية فى السوق الآسيوى

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

عبد العال

"النواب" يوافق على قانون المحال العامة

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تبكي على الهواء.. تعرف على السبب

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)

أول فيديو لتحطم طائرة على متنها 10 أشخاص

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك

خالد يوسف

معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد يوسف بعد أزمة "ياسمين الخطيب"

"القومى للإعاقة": قانون تأسيس المجلس القومي مكمل للدستور المصرى

آخر الأخبار

"القومي للإعاقة" قانون تأسيس المجلس القومي مكمل للدستور المصري
"القومي للإعاقة" قانون تأسيس المجلس القومي مكمل للدستور المصري

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البرلمان يوافق نهائيًا على «القومي لذوي الإعاقة»

#

بروتوكول تعاون بين القومي لشئون الإعاقة ووزارة العدل

#

أبو سعدة: " تعديل قانون الجمعيات الأهلية قرار جريء"

#

القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

العاصمة الادرية

وجه أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للموافقة بشأن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة في جلسته التي عقدت اليوم .

وأشار أشرف مرعي، إلى أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإعاقة، لما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم، بالإضافة إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، ما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءًا فاعلاً في تنمية المجتمع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» «وحش البحر».. اكتشاف أثرى يثير الجدل فى مصر
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء
» انفجار قرب خط أنابيب غاز
» تطورات جديدة فى طقس اليوم.. تعرف عليها
» بدء امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي
» شاهد .. أحمد السقا يثير استغراب الجمهوره بسبب "وزنه الزائد"
» حقيقة خطوبة ابنة مطرب شهير على "حمو بيكا"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي