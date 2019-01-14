عينك في عنينا: تلاميذ قرية قلهانة أنيميا مستترة والشديدة تهدد الأطفال

14 يناير 2019 - 10:42 ص

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية هاني عبد الفتاح نتائج عمل القافلة الموسعة التي تم إطلاقها الجمعة الماضية بقرية قلهانة بمركز إطسا محافظة الفيوم، والتي ضمت الخدمات الطبية لمبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى و "اولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس، بتعاون ودعم بنك المصرف المتحد.

وقال عبد الفتاح إن قافلة "عنيك في عنينا" قدمت خدماتها الطبية من الكشف على أمراض العيون لـ 1020 مواطنا، تم اكتشاف 276 مواطنا منهم يعانون من ضعف الإبصار بنسبة 27% وتم أخذ قياس النظارات الطبية لهم لتنفيذها بالمجان، بالإضافة إلى توزيع القطرات العلاجية لمشكلات حساسية وجفاف والتهابات العين على 725 مواطنا بنسبة 71%، فضلا عن تحويل 113 حالة تحتاج تدخلات جراحية ما بين مياه بيضاء ومياه زرقاء وإزالة ظفرة وزرع عدسة وقرنية، بنسبة 11%، جاري إجراء البحوث الاجتماعية والميدانية لهم لتحديد المستحقين تمهيدا لإجراء العمليات لهم بالمجان بدعم من بنك المصرف المتحد.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن نتائج فحص العيون لـ980 تلميذا من مراحل التعليم الأساسي بالقرية كشفت انتشار مشكلة ضعف الإبصار بينهم بنسبة 18%، أي 180 تلميذا يحتاجون نظارات طبية سيتم تسليمها لهم خلال أسبوع، بالإضافة إلى انتشار مشكلات جفاف وحساسية والتهابات العين بنسبة 46%، وتحويل 12 طفلا يحتاجون تدخلات جراحية، مشيدا بجهود قطاع "إيثار" للمسئولية المجتمعية ببنك المصرف المتحد الذي دعم المبادرة منذ اليوم الأول لها ويحرص دائما على التواجد بين الأطفال أثناء الكشف للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم مهما كانت تكلفتها.

وعن معدلات الإصابة بالأنيميا بين أطفال القرية، أكدت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي والمستشار الطبي للمبادرة، أن 28% من أطفال القرية بين سن السادسة والخامسة عشر يعانون من الأنيميا ما بين الخفيفة والمتوسطة (276 تلميذا من بين 980 تلميذا أجروا الفحص)، و9% يعانون من الأنيميا الشديدة (92 تلميذا) .

وأشارت المستشار الطبي للمبادرة إلى ارتفاع معدلات الأنيميا المستترة بين الأطفال، وهي الأنيميا التي يتم اكتشافها بالصدفة عن طريق التحليل دون وجود أعراض قوية ظاهرة على الطفل، موضحة أن العلاج يتم بإعطاء المكملات الغذائية المحتوية على الحديد والتي تؤخذ عن طريق الفم لمدة شهر وهو علاج وقائي لمنع تطور الحالة إلى أنيميا شديدة مع التشديد على الاهتمام بالتغذية الصحية للطفل، ثم إعادة التحاليل مرة أخرى للتأكد من ارتفاع الهيموجلوبين بالدم، محذرة من أن الأنيميا الشديدة تهدد حياة الأطفال خصوصا وأن منهم ما يُكتشف إصابته بالثلاسيميا.

وانطلقت قافلة قرية قلهانة الجمعة الماضية بحضور أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، وجيهان أبو حسين رئيس قطاع "إيثار" للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والفنان أحمد فلوكس ونجله، ونادية حسني عضو لجنة المسئولية المجتمعية باتحاد بنوك مصر والأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والدكتور بسام عزام رئيس مدينة اطسا، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.