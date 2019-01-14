» «وحش البحر».. اكتشاف أثرى يثير الجدل فى مصر

14 يناير 2019 - 10:41 ص

كشف باحثون ألمان عن حفريات أثرية مثيرة للاهتمام، في منطقة وادي الحيتان بمصر، إذا عثروا على حفريات لكائن "وحش البحر" المنقرض، والذي يعتبر من الحيوانات الأكثر افتراسًا في عصره، وفق لما ذكرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

وأوضحت المجلة، في تقريرها، أن منطقة وادي الحيتان عبارة عن حوض صحراوي جاف يقع في وسط مصر، ورغم ذلك، يعتبر وادي الحيتان مكانًا خاصًا، إذا صنفته اليونسكو على أنه موقع للتراث العالمي.

وأشار التقرير إلى أن رغم غرابة الاسم "وادي الحيتان" لمنطقة صحراوية، لكن له مبرر، اكتشف علماء الحفريات مقبرة كاملة من الحيوانات البحرية من عصور ما قبل التاريخ - بما في ذلك أكثر من 200 هيكل عظمي من الحيتان.

ولفت التقرير إلى أن المنطقة لم تكن دائمًا جافة وحارة كما هي اليوم، فمنذ حوالي 40 مليون سنة كان هنا جزء من "بحر تيثس" العظيم، كما أن جميع أنواع الكائنات الغريبة سبحت في هذا الوادي.

لكن ربما الاكتشاف الأكثر لفتًا للانتباه كان حيوانًا قويًا يشبه الثعابين، كان طوله أكثر من 17 قدمًا، أما الفك فهو مثير للإعجاب، إذا يصل طول الأسنان إلى عشر بوصات، وهو أكبر ما تم اكتشافه لحيوان ثديي.

وحسب الباحثين، كان أسلاف الحيوانات في يوم من الأيام مخلوقات برية وخضعوا لتطور مذهل.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الزعنفة الذيلية للحوت، إلى العلاقة مع الثدييات البحرية، وكانت حيتان الباسيلوصورات، كما هي معروفة باسمها العلمي، أكبر الثدييات في ذلك العصر.

وفقًا لدراسة الباحثين الألمان فإن حوت الباسيلوسورس هو المفترس الأكبر في تلك الحقبة القديمة.

حلل الباحثون محتوى معدة الحيوان للدراسة، وفحصوا بقايا الحفريات واكتشفوا أجزاء من القرش البدائي والأسماك العظمية، وصلت الحيوانات إلى حوالي خمسة أمتار، وعثر الباحثون على 13 عظمة من هذا النوع في وسط الهياكل العظمية.

ووجد العلماء في العديد العظام علامات العض أو الكسر، وقد أظهرت التحليلات السابقة أن مثل هذه الآثار يمكن أن تستمد من أسنان الحوت القاتل، وكانت الحيتان الصغيرة هي الضحية المثالية لحوت الباسيليوسورس بحسب التقرير.

ينتمي الباسيلوسورس إلى رتبة الحيتان القديمة، وعاش في عصر الإيوسين من حوالي 37-42 مليون سنة، اكتشف في وادي الحيتان في مصر كما عثر عليه أيضًا في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا ونيوزلندا. وكان يتغذى على الأسماك وحيتان الدوريودون الأصغر.

وقد بلغ طول هذا الحوت 18 مترًا، وكان يسبح مثل الثعابين، وجدت حفريات تلك الحيتان على شكل حرف S ويرجع ذلك إلى أن عضلات عموده الفقري لم تكن قوية جدًا كما أنها وجدت مقلوبة على ظهرها مما يرجح أنها طفت بعد موتها واستقرت في هذا الوضع.

يشك العلماء أن المنطقة المحيطة بوادي الحيتان ربما كانت مثالية لحيتان الباسيلوسورس.

عندما أصبحت المحيطات أكثر برودة نحو نهاية العصر الأيوسيني، قبل حوالي 34 مليون سنة، انقرض الباسيلوسورس.

قوة العض الوحش هى أكبر ما تم اكتشافه لحيوان ثديي. وحسب الباحثين، فإنه من خلال أشجار الصنوبر، يمكن بسهولة أن ترفع شاحنة صغيرة. وشهدت ساقان صغيرتان بائتان من الجناحين بأن أسلاف الحيوانات كانوا في يوم من الأيام مخلوقات برية وخضعوا لتطور مذهل.