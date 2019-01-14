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إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

محمد الخرو

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احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلاد إحدى صديقاتها وأدت وصلة رقص خلال الاحتفال.

ونشرت "هيفاء" عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور للحفل، الذي أقيم في بيروت.

ومن خلال الحفل بادرت الفنانة هيفاء وهبي إلى مصالحة الفنانتين لطيفة وفلة الجزائرية اللتين كانتا أيضًا من بين المدعوين إلى الحفل.

وانتشر فيديو لهيفاء وهي ترقص احتفاءً بعيد ميلاد صديقتها، كما نشرت هيفاء أيضًا صورًا من الحفل عبر حسابها على "إنستا ستوري"، وكذلك فعلت فلة الجزائرية التي علقت على مصالحتها بالفنانة لطيفة "مصالحة فنانتين من بلدين شقيقين تونس والجزائر من طرف الملاك هيفاء وهبي".

وكانت قد شهدت السنوات الماضية خلافات بين فلة ولطيفة، حيث اتهمت فلة زميلتها أكثر من مرة بأنها تقف وراء سجنها في مصر لمدة عام ونصف، أما لطيفة فوصفت فلة أخيرًا بأنها صاحبة شخصية غير متزنة وأنها تتفادى الحديث عنها.

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