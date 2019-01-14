لجنة الطفل بـ"المحافظين" تضع خطة عملها ودورة للمقبلين على الزواج

14 يناير 2019 - 10:33 ص

نظمت لجنة الطفل المركزية بأمانة حزب المحافظين، التابعة لمنطقة حلوان، اجتماعًا بحضور كل الأعضاء لوضع الخطط المقبلة ورسم سياسات اللجنة فى ظل سعى الحزب الدءوب للتواصل مع المواطنين والعمل على وضع حلول لمشاكلهم وأزماتهم.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مقترحات لتطوير آلية عمل اللجنة، كما تم مناقشة الندوات المقترحة التى من المزمع عقدها فى الفترة المقبلة إلى جانب مناقشة قانون عمالة الأطفال لما له من تأثير هام فى المجتمع المصرى.

وقالت الدكتورة إيمان الريس، رئيس لجنة الطفل المركزية، إن أهم أولويات اللجنة فى الفترة الحالية هى العمل على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين لأنهم هم محور الحدث ومحور اهتمامنا كحزب، مؤكدة أن لجنة الطفولة والأمومة فى غاية الأهمية للمجتمع ككل، فمن خلالها يمكن توجيه والإرشاد لأولياء الأمور فى الكثير من العقبات التى تواجههم من خلال حملة توعية سيتم تنظيمها الفترة المقبلة.

وأردفت، أن اللجنة بصدد عقد دورات تدريبية للمتزوجين خاصة أن معظم المقبلين على الزواج لا يعرفون ما يكفى لبناء أسرة سليمة ناهيك عن أن نسب الطلاق بلغت أرقام تصعق لها الأبدان، إلى جانب ندوات عن تعديل السلوك واستثمار الأجازة، وندوات أيضا عن كيفية التعامل مع الأطفال بعد الانفصال.