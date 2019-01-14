  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
الأهلي يذبح عجلا لفك النحس الذي يلازم الفريق

الأهلي يذبح "عجل" لفك نحس الإصابات

صورة الخبر

«وحش البحر».. اكتشاف أثرى يثير الجدل فى مصر

صلاح

"صلاح" في التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من "البريميرليج"

معيط

حقيقة إصدار سندات مصرية فى السوق الآسيوى

كلوب وماني

"كلوب" يعترف بخطئه فى حق "مانى"

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

عبد العال

"النواب" يوافق على قانون المحال العامة

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تبكي على الهواء.. تعرف على السبب

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)

أول فيديو لتحطم طائرة على متنها 10 أشخاص

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك

وزير المالية: نستهدف الفئات الأقل دخلاً والارتقاء بالأوضاع المعيشية

مال وأعمال

المالية
المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من أول مايو 2019

#

المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم

#

إلزام الممولين بالإقرار الضريبي الإلكتروني العام المقبل

#

"المالية" تدرس إصدار سندات دولية بعملات غير اليورو والدولار

رئيس الوزراء

المالية

الاصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز أساسية وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الأخرى بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس "الأحد" بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.

كما أشار وزير المالية إلى أن المصلحة تقوم حاليًا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى ومنها أجهزة الفحص بالأشعة لافتًا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقًا للمعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة وتوحيد كل الإجراءات فى جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركى.

وقد أكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض أى ضرائب جديدة وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتى فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقًا للمعايير الدولية والتى تطبق بكل دول العالم وأن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.

وأوضح الدكتور معيط أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة الى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية قال الوزير إننا نستهدف الفئات الأقل دخلاً والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة.

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة 2% بحلول عام 2020، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و21/22.

كما أشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020الي 6.5% مقارنة بـ5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

وأضاف وزير المالية أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 الى 98% من الناتج المحلى الإجمالي  فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.

ومن جانبه أكد محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال "إن حرص رئيس الوزراء والوزراء على الحضور يعكس نجاح المؤتمر في نسخته الماضية، واهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المستقرة في مصر، استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية ودعماً لجهود الحكومة الناجحة والتي ساهمت في حماية مصر من أزمة الأسواق الناشئة التي يشهدها العالم".


تقييم الموضوع:
بالصور.. المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال بالصور.. المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال بالصور.. المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال بالصور.. المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال بالصور.. المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» «وحش البحر».. اكتشاف أثرى يثير الجدل فى مصر
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء
» انفجار قرب خط أنابيب غاز
» تطورات جديدة فى طقس اليوم.. تعرف عليها
» بدء امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي
» شاهد .. أحمد السقا يثير استغراب الجمهوره بسبب "وزنه الزائد"
» حقيقة خطوبة ابنة مطرب شهير على "حمو بيكا"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي