» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية

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وكالات- الدويني فولي

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علي عبد العال

قانون المحال العامة

عثر خبراء إندونيسيون على مسجل الصوت في الصندوق الأسود لطائرة "بوينغ 737" التابعة لشركة "Lion Air " التي سقطت في البحر منذ أكثر من شهرين، ما أسفر عن مقتل 189 شخصًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المقدم أجونج نوجروجو أنه تم تسجيل إشارة ضعيفة من هذا المسجل (وهو الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة) خلال عدة أيام، وتم العثور عليه مغمورا بحوالي 8 أمتار من الطين على عمق 30 مترا في مياه البحر.

وقال: "لا نعرف مدى الأضرار التي لحقت به. هناك خدوش واضحة عليه".

من جهته قال العقيد يوخان واحيودي لقناة "Metro TV " التليفزيونية إنه تم انتشال مسجل الصوت من الماء ونقله إلى السفينة.

وفقد الاتصال بالرحلة "JT610 "، التي كانت تقوم بها طائرة "بوينغ 737 ماكس" التابعة لشركة "Lion Air " الإندونيسية، بعد 13 دقيقة من إقلاعها في 29 أكتوبر الماضي من جاكارتا. وكانت هذه الكارثة الجوية الأولى بالنسبة لطائرة "بوينغ 737 ماكس" والأكبر من حيث عدد الضحايا في عام 2018.

وتم العثور على الصندوق الأسود الآخر للطائرة، الذي يحوي مؤشرات التحليق الفنية، بعد 3 أيام من وقوع الكارثة.


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