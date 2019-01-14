» ضيف حساسين يبكيه على الهواء

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كفيف

حساسين

الرافدين بلس

استغاث شاب يدعى مصطفى عبد الحفيظ، 30 عامًا، من محافظة أسيوط، بالمستشار تركي آل الشيخ والمسئولين لعلاجه.

وقال "عبد الحفيظ" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين: "الدكاترة قالولي علاجك بره مصر في السعودية، بناشد المستشار تركي آل الشيخ والكابتن أحمد حسن يدخلوني مستشفى الملك خالد للعيون".

وأضاف: "أنا مشجع للنادي الأهلي، يا أستاذ محمد الجارحي ممكن والنبي تدخلني مستشفى الملك خالد عشان أتعالج، عايز أتعالج من المرض مش لاقي العلاج هنا".

وبكى على الهواء، قائلًا: "الدكاترة قالوا إن ماليش علاج في مصر، مشكلتي إن أنا فقير، ويا رب أموت لو محدش سمع صوتي وأنقذني". وبكي الإعلامي متأثرًا بحديث ضيفه معقبًا: "ربنا يشفيك يا رب ويكون المسئولين سمعوا صوتك".

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