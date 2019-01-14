» تطورات جديدة فى طقس اليوم.. تعرف عليها

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كل أنحاء الجمهورية اليوم الإثنين 14 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس مائل للبرودة على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5ر3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 18

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 17

السلوم 06 16

سيوة 07 17

بورسعيد 10 18

دمياط 09 17

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 03 20

رفح 04 19

رأس سدر 12 19

نخل 05 15

نويبع 15 16

طابا 10 16

كاترين 03 10

الطور 09 16

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 17

بنى سويف 08 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 17

سوهاج 10 17

قنا 10 18

الأقصر 10 18

أسوان 10 18

أبوسمبل 10 18

الوادى الجديد 09 19

شلاتين 15 24

ابو رماد 14 23

راس حدربة 15 22

حلايب 16 23


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