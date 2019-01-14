» انفجار قرب خط أنابيب غاز

14 يناير 2019 - 09:36 ص

أفادت تقارير إخبارية تركية، اليوم الإثنين، بأن انفجار غاز وقع قرب خط أنابيب في إقليم سكاريا بشمال غربي البلاد.

وقال مسئول في قطاع الطاقة بتركيا -حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية- إنه "يجرى التحقيق الآن في أسباب الانفجار"، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تستبعد فرضية الهجوم.

وأضاف أن "فرق الإطفاء وصلت على الفور إلى منطقة عريفية بإقليم سكاريا، حيث وقع الانفجار"، مشيرًا إلى عدم وجود أي تقارير تفيد بوجود إصابات أو أضرار.