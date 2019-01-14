أول فيديو لتحطم طائرة على متنها 10 أشخاص

14 يناير 2019 - 09:28 ص

وقعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين طائرة إيرانية على مجمع سكني قرب "طهران" كانت تقل 10 أشخاص.

ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن التليفزيون الإيراني الواقعة، ولم يتم التحقق من عدد الضحايا في الحادث، وأشار التقرير إلى أن الطائرة قد تحطمت في إقليم "البرز" التابعة "لقرغيزستان".

كما أكدت أن الطائرة من نوع "بوينغ 707" تحطمت على ما يبدو بسبب ظروف المناخ القاسية، حيث لم تتمكن الطائرة من بلوغ المدرج خلال الهبوط.

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