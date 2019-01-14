» حمدي الوزير: أهم عنصر في مشاهد التحرش عدم خدش حياء الممثلة

14 يناير 2019 - 08:37 ص

أكد الفنان حمدي الوزير أنه مُدرب على تأدية مشاهد التحرش في السينما المصرية بسبب قيامه بها أمام العديد من الفنانات .



وقال "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "النهار": "قمت بتأدية مشاهد الاغتصاب والتحرش أمام ليلى علوي وإلهام شاهين ونبيلة عبيد ويسرا ، وبالتالي أنا مُدرب على تلك المشاهد".



وأضاف: "أهم عنصر في تأدية هذه المشاهد التعبير بالعينين فضلًا عن القيام بدورك دون جرح مشاعر الممثلة التي أمامك ، وهذا ما أجيده".



