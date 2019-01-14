  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:31 ص
بحث متقدم
طالبة الحضن

فنانان يعلنان التعاطف مع "طالبة الحضن": فلنحضن بعضنا ونصور الأحضان

آل الشيخ

"آل الشيخ" يفاجيء المذيع بطلب غير متوقع عند سؤاله عن صفقات الأهلي

صلاح

تصريح غريب من وزير الرياضة عن محمد صلاح

سعد

فنانة شهيرة تتهم محمد سعد بالنصب عليها وضربها: أفقدني الوعي

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف أسباب تراجعه عن بيع بيراميدز

ترامب وأردوغان

ترامب يهدد بتدمير تركيا حال فعلت هذا الأمر

فيديو الحضن

أول تعليق لصاحب واقعة "الحضن" داخل جامعة المنصورة

عمرو أديب

عمرو أديب: هذا ما سيحدث خلال 2019 بالشرق الأوسط

أديب وأبو تريكة

"أديب" يفتح النار مجددًا على "أبو تريكة" لهذا السبب

نوح : السيسي له " ألف عين"

سر اختيار السيسي للأردن كأول زيارة خارجية له

فنانة شهيرة تتهم محمد سعد بالنصب عليها وضربها: أفقدني الوعي

الصفحة الأخيرة

سعد
سعد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بيومي فؤاد يحرج محمد سعد بتصريح صادم

#

أول صور وتصريح لوالدة ضحية "مذبحة الشروق"

#

ماذا قال "تريكة" عن خسارة صلاح اللقب الأوروبي؟

محمد سعد

عبير الشرقاوى

تفاجأ العديد من محبي الفنان محمد سعد بقصة صادمة تحكيها الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي بخصوصه ، مؤكدة أنه نصب عليها وضربها .

وقالت "عبير" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" تحت عنوان "ذكرياتي الموجعة مع محمد سعيد" : "سنة 98 في مسرحية قصة الحي الغربي .. بابا (المخرج جلال الشرقاوي) جاب لنا محمد سعد مش معروف خالص و دوره في المسرحية دقيقتين في الفصل الثاني .. دخل وسطنا ونشن عليّ وفهم إني طيبة زيادة عن اللزوم وأمي مش مودكاني .. عيّط لي وحكى لي إن أبوه وأمه لسة ميتين الأسبوع اللي فات وإنهم ماضيين على شيك بـ2000 جنيه وإنه لازم يسددهم".

وأضافت: "قلبي وجعني وعيطت جنبه وقلت له إديني 48 ساعة هجيب لك الفلوس ، وفعلا الحمدلله وبعد أسبوع لقيت محمد داخل علينا بعربية فولكس فاجن تحس إنها متركبة على بعض .. أنا فهمت ساعتها إنه ركب العربية دي بالنصباية اللي عملها عليا .. المهم إحنا كنا متفقين إنه هيبتدي يسدد ليا الفلوس لما يبتدي يقبض كم المسرح .. مانا كمان كنت معتمدة على مرتبي ومحتاجة لكل قرش بس هو طبعا كان شايفني زي ناس كتير بنت جلال الشرقاوي و عيب يعني إني أتكلم في 2000 جنيه".

واستدركت: "فضلت مستنية شهر ورا شهر إنه يسدد مفيش .. بعد شهرين اتكلمت مع المدير المالي للمسرح واتفقنا إنه هيخصم كل شهر 200 جنيه من مرتب محمد سعد عشان يسدد لي الـ 2000 جنيه على 10 شهور وقد كان ، ويوم ما اتخصم من محمد أول دفعة وأثناء العرض وبعد مشهدي الأول لحظة الانتقال من مشهد إلى مشهد في الظلام ، محمد سعد ضربني بالروسية في مناخيري وأفقدني الوعي ".

وأنهت كلامها قائلة : "شكرًا يا محمد على الذكريات الجميلة اللي سيبتهالي ، وعايزة أقولك إن المجرى التنفسي بتاع الهواء لسة معوج لحد دلوقت وهقابلك به عند ربنا".

وبعدها بساعات حذفت "عبير الشرقاوي" هذه التدوينة لكن الكثير من متابعيها حصلوا على "سكرين شوت" منها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر اعترافات الأم قبل قتلها: ابني كان بيخدرني ويغتصبني
» السلطات المصرية ترحل الألماني «الداعشي» عيسى الصباغ
» الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»
» الأرصاد الجوية يوجه تحذيرات هامة للمواطنين
» "آل الشيخ" يرفض عرضًا مغريًا لبيع بيراميدز
» تعليق صادم لـ"الآثار" على تثبيت رأس تمثال بـ"مسامير"
» حسن نافعة يحرج عمرو موسي بشأن الدستور
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ
» شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»
» عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي