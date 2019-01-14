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في الدوري الفرنسي..

موناكو يوقف هزائمه بتعادل مع مارسيليا

الرياضة

فيديو..موناكو يتأهل لدور الـ 16 بكأس فرنسا
فيديو..موناكو يتأهل لدور الـ 16 بكأس فرنسا

المصريون ووكالات

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أوقف فريق موناكو، الأحد، سلسلة هزائمه الأخيرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتمكن من التعادل مع مضيفه مارسيليا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة العشرين للمسابقة.
قدم الفريقان مباراة قوية في شوطها الأول، وتبادل كل منهما الهجوم، ونجح مارسيليا في التقدم بهدف عن طريق ماكسيم لوبيز في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
وعاد موناكو ليعادل النتيجة بهدف عبر البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة 38 من زمن المباراة.
وفي الشوط الثاني، انكمش موناكو دفاعيًا عاتمادًا على الهجوم المرتد، فيما كثف مارسيليا من ضغطه، ولكن فشل الفريقان في إضافة أية أهداف للقاء، لينتهي بالتعادل.
بهذه النتيجة، يحتل مارسيليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل موناكو المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.
ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 50 نقطة.
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات. 

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