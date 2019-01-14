الهند توقف مسؤولا باكستانيا وتجبره على توقيع وثائق

14 يناير 2019 - 12:40 ص

أوقفت السلطات الهندية مسؤولا باكستانيا في العاصمة نيودلهي، وأجبرته على التوقيع على بعض الأوراق، حسب مصادر دبلوماسية في إسلام أباد.



وقال موقع قناة "جيو نيوز" الباكستانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم يسمها، إن نيودلهي وضعت رهن الاحتجاز غير القانوني مسؤولا في "المفوضية العليا الباكستانية" (البعثة الدبلوماسية لباكستان في الهند)، لعدة ساعات، وأجبرته على التوقيع على بعض الأوراق (لم يذكر الموقع طبيعتها).



وحسب المصادر، فإن باكستان ناقشت الأمر مع وزارة الخارجية الهندية، وقدمت احتجاجا على توقيف المسؤول.



واعتبرت اسلام أباد أن اعتقال المسؤول يعد انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأبلغت جارتها الهند بأنه من حقها الرد على أي حادث من هذا القبيل، وفق المصدر ذاته.



يشار إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان يسودها حالة من التوتر؛ إذ تندلع مناوشات بينهما بين الحين والآخر حول إقليم كشمير المتنازع عليه.

