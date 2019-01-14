ماي تحذر: الفشل في إنهاء عملية "بريكست" سيكون "كارثة"

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من مغبة رفض البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقالت إنه سيكون "كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا".



وتابعت ماي: "القيام بذلك (التراجع عن الخروج من الاتحاد) سيكون خيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا؛ لذلك فإن رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت لنسيان الألعاب وفعل ما هو صحيح بالنسبة لبلدنا".

ونشرت صحيفة صنداي تايمز، خطة لمجموعة من أعضاء الأحزاب في البرلمان تهدف لتغيير قواعد مجلس العموم لتمكين النواب من اتخاذ قرارات إلى جانب الوزراء في أعمال الحكومة ومناقشة قراراتها إذا فشلت صفقة رئيسة الوزراء.

وحسب "بي بي سي"، فإن أحد الاحتمالات -إذا لم يمرر البرلمان الاتفاق- هو أن بعض النواب يمكنهم إجبار الحكومة قانونيًا على تأخير "بريكست" إلى ما بعد التاريخ المحدد، وهو اقتراح طالب به بعض أعضاء البرلمان بالفعل.

وكان يُعتقد في السابق أن الوزراء وحدهم، يملكون الحق لتمديد العامين المنصوص عليهم في "المادة 50"، التي تحكم كيفية مغادرة دولة عضو للاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر إجراء البرلمان البريطاني التصويت على اتفاق "بريسكت" في ديسمبر/كانون الأول، لكن رئيسة الوزراء ألغته في اللحظة الأخيرة؛ لأنها كانت تتوقع هزيمة قاسية.