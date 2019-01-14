توقيف لواء أردني متقاعد "أساء" لجهاز حكومي

14 يناير 2019 - 12:10 ص

قررت السلطات الأردنية، الأحد، توقيف لواء أردني متقاعد، لمدة أسبوع، على خلفية منشور "مسيء" لجهاز الدفاع المدني، الذي كان يعمل به سابقاً.



ووفق ما تناقلته وسائل إعلام أردنية محلية، بينها صحيفة "الغد" (مستقلة)، نقلاً عن مصدر في الدفاع المدني، لم تسمه، فقد تقرر توقيف اللواء "خالد الدباس" لمدة أسبوع.



وحسب المصدر ذاته، فإن توقيف اللواء المتقاعد جاء بعد تحقيقات في نشر إشاعات وأخبار مغلوطة وكاذبة تتعلق بالمديرية العامة للدفاع المدني (يتبع وزارة الداخلية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبناءً على تلك التحقيقات، قرر مدعي عام عمّان توقيف اللواء "الدباس"، بعد أن وجهت إليه تهمة "نشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير وإفشاء للأسرار دون سبب مشروع، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة ومكانتها".



فيما قال موقع "عمون" الإلكتروني إن عشيرة اللواء المتقاعد استنكرت إيقافه، واصفة ما جرى بأنه "استغلال للمناصب وإرضاء لشخوص".



فيما أفاد موقع "جو24"، بوقوع احتجاجات على خلفية توقيفه، في مسقط رأسه بمدينة السلط، غربي العاصمة عمان.

