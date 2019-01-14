أول تعليق لصاحب واقعة "الحضن" داخل جامعة المنصورة

قال محمود، صاحب فيديو "الحضن" بجامعة المنصورة، إنه طالب بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتم تحويله لمجلس تأديبي بالجامعة.
وأوضح "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه لم يكن يعلم أن أحد يصور الموقف، مضيفا: "معرفش لحد دلوقتي مين صور، ومين رفع الفيديو".
وأضاف أن أسرته وأسرة الفتاة التي ظهرت معه في الفيديو على علم بعلاقتهما، وكان من المفترض أن يخطبها، ولكن بعد انتشار الفيديو حدثت مشاكل كثيرة، وأهل الفتاة يرفضون الحديث معه، مضيفًا: "عارف أني غلط، بس مكنش قصدي".