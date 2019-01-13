عمرو أديب: هذا ما سيحدث خلال 2019 بالشرق الأوسط

13 يناير 2019 - 11:40 م

قال الإعلامي عمرو أديب إننا مقبلون على حركة تغييرات كبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن "سنة 2019 صعبة وهيحصل فيها هزات كتير".

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "اربطوا الأحزمة".

وأضاف "أديب": "مهما حصل هتفضل مصر واقفة على رجليها، ومش هتركع، ومفيش صرصار من أي جهة هيقدر يهزها".











