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عمرو أديب

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"أديب" يفتح النار مجددًا على "أبو تريكة" لهذا السبب

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أديب وأبو تريكة
أديب وأبو تريكة

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أبوتريكة يهنئ نجم الاسكواش

علق الإعلامي عمرو أديب على دور نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، اللاعب محمد أبو تريكة، في فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد،  "هى مصر فازت علشان أبوتريكة قال انتخبوا مصر.. ايه الجنان ده، ما تفوقوا بقا دي مصر".
وأضاف "أديب" "قولولنا يا بلد أبوتريكة إرهابي ولا مش إرهابي"، متابعا: "أبو تريكة على عيني وراسي، بس دي مصر"، لافتا إلى أنه تم استغلال صور أبو تريكة مع الوفد المصري بالسنغال، أنه على الرغم من اتهام الدولة له إلا أنه يقف بجانب دولته.
وأشار "أديب" إلى أن "المسألة بسيطة فلتصدر الدولة المصرية شكرا لأبو تريكة، وساعتها نفهم أنه كويس.. والناس فين عقولها.. ماذا فعل أبو تريكة"، مستطردا: "دماغي يا ناس، هو مين اللي أخد القرار الجرىء أننا نقدم مصر ولا أبو تريكة، ولا هل أبو تريكة قال لوزير الشباب قدم وسيب الباقي عليا أنا وقطر".
وتابع "أديب"، "أنا لا بتكلم في إنه إرهابي ولا مش إرهابي، إحنا معندناش حاجة تثبت.. أبوتريكة نفسه عمره ما اتكلم هو إخوان، ولا مش إخوان".


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