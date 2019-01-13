الجامعة العربية: قمة بيروت الاقتصادية العربية في موعدها

13 يناير 2019 - 11:33 م

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الأحد، أن القمة العربية الاقتصادية ستعقد في موعدها يومي 19 و20 يناير في بيروت، رغم الدعوات لتأجيلها.



وأضاف زكي في تصريحات صحفية، «لا يوجد توافق عربي حتى الآن على عودة سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية».



وعُلقت مشاركة الوفود السورية الحكومية في أي اجتماع لجامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.



وأوضح زكي، الموجود حالياً في بيروت لمتابعة التحضيرات للقمة الاقتصادية، أنه «لا خطط لمناقشة مشاركة سوريا في القمة العربية السنوية التي ستعقد في مارس المقبل بتونس، في قمة بيروت».



وكان رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري، أعلن في 9 يناير في تغريدة على صفحة حركة أمل «في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، وحتى لا تكون القمة هزيلةً أرى وجوب تأجيلها»، مؤكداً مجدداً «ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة».

