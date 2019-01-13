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وزير خارجية فرنسا: صفقة القرن «مجرد دعاية»

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تعمل مع الأردن على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، عقب مباحثات بينهما الأحد في عمان، قال لودريان، إن «صفقة القرن ليست على الطاولة وهي مجرد إعلانات للدعاية، وحديث في وسائل الإعلام».
وحذر لودريان من تفجر الأوضاع وتهديد الأمن الإقليمي، بسبب غياب الحل وتجذر اليأس والإحباط.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن «العلاقات مميزة بيننا والشراكة مصدر قوتنا في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة، وما يلفت انتباهي دوماً الثقة بيننا، وبالنسبة لبلدينا الأولوية استئصال تنظيم داعش الإرهابي».
من جهته، قال الصفدي إن «عمان وباريس شريكتان رئيسيتان في الحرب على الإرهاب، للقضاء على هذه الآفة التي تمثل خطراً علينا جميعاً».
وأضاف :«سنعمل معاً، وبشراكة مع المجتمع الدولي، على إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الدولتين، الذي تقوض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فرص تحقيقه».
ورحب الصفدي بمواقف فرنسا المؤيدة لحل الدولتين ومؤتمر باريس في 2017 والقرار 2334 الذي كان لها الدور الرئيسي في التوصل إليه والذي أكد بوضوح دعمها لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة ليتحقق السلام الشامل الذي «نريده جميعاً».

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