وزير خارجية فرنسا: صفقة القرن «مجرد دعاية»

13 يناير 2019 - 11:31 م

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تعمل مع الأردن على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين.



وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، عقب مباحثات بينهما الأحد في عمان، قال لودريان، إن «صفقة القرن ليست على الطاولة وهي مجرد إعلانات للدعاية، وحديث في وسائل الإعلام».



وحذر لودريان من تفجر الأوضاع وتهديد الأمن الإقليمي، بسبب غياب الحل وتجذر اليأس والإحباط.



وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن «العلاقات مميزة بيننا والشراكة مصدر قوتنا في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة، وما يلفت انتباهي دوماً الثقة بيننا، وبالنسبة لبلدينا الأولوية استئصال تنظيم داعش الإرهابي».



من جهته، قال الصفدي إن «عمان وباريس شريكتان رئيسيتان في الحرب على الإرهاب، للقضاء على هذه الآفة التي تمثل خطراً علينا جميعاً».



وأضاف :«سنعمل معاً، وبشراكة مع المجتمع الدولي، على إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الدولتين، الذي تقوض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فرص تحقيقه».

