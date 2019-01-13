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أستاذ بـ«طب القاهرة»:

هذا هو المصدر الحقيقي للرغبة الجنسية

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الربو يؤثر على الجنس
الربو يؤثر على الجنس

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أن «الرغبة الجنسية مصدرها المخ وليس الأعضاء التناسلية»، مؤكدًا أن «الختان عادة خاطئة وليس لها أساس علمي».
وأوضح في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشهوة الجنسية عند البلوغ لدى الرجل والمرأة تأتي من المخ، عن طريق فتح بوابات جديدة، ومع فترة النضوج الدورة الجنسية للمرأة تبدأ عند إشارات حسية وليس تحفيزًا للأعضاء التناسلية».
وأضاف أن «البنطلونات الضيقة لا تؤثر على الإثارة الجنسية، والختان ليس له علاقة بالنظافة»، مؤكدًا: «نحن لن نخترع العجلة، ويجب تنفيذ القانون بكل حسم مثلما يحدث في بريطانيا، ولا أرى وجود معتقدات دينية تبيح الختان».


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