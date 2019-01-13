مصرع 5 وإصابة 54 ضحايا العواصف والطقس السيئ

13 يناير 2019 - 11:00 م

واجهت المحافظات، أمس، موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية، التى ضربت مصر وأسفرت عن وقوع حوادث تصادم؛ راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب 54 آخرون، بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى.



فى الوادى الجديد، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، بينهم 7 أطفال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الخارجة- أسيوط»، وتابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تداعيات الحادث.



ولقيت سيدة مصرعها فى سوهاج، وأصيب 10 أشخاص آخرين، فى حادثين منفصلين بمركزى جهينة وساقلتة، بعد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى، وانقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعى الشرقى، كما أصيب 18 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة شرطة على الطريق الصحراوى بمدخل أسوان.



وفى البحيرة، أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص، ولقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون بالاختناق، بسبب دخان نيران أشعلوها للتدفئة فى مزرعة دير السريان بوادى النطرون.



وتعرضت محافظة القليوبية لعاصفة ترابية تسببت فى حجب الرؤية على الطرق الرئيسية، وتم إعلان الطوارئ، وأمر المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، برفع حالة الاستعداد لمواجهة نوة الفيضة الكبرى.



وشهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، موجة صقيع ورياح، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد، كما تعرضت مدن وقرى محافظة دمياط لحالة من الصقيع، والأمطار المتفرقة فى بعض المناطق، وقال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن حركة السفن سارت بشكل طبيعى.



وفى المنيا، كلف المحافظ اللواء قاسم حسين، بتفعيل غرفة الأزمات للتعامل مع الأحداث الطارئة، ونشرت إدارة المرور 16 كاميرا مراقبة وفرق رادارات بالطريق الصحراوى الشرقى والغربى والزراعى، وفى الأقصر، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ.

