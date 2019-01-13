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مصرع فلسطيني إثر إطلاق نار على مقر شرطي شمال القدس

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استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال

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لقي مدني فلسطيني مصرعه، مساء الأحد، إثر إطلاق مجهولين النار على مركز شرطة فلسطيني في بلدة الرام شمال مدينة القدس.
وقال لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن مجهولين أطلقوا النار على مركز شرطة الرام؛ مما أدى لإصابة مواطن بجراح خطيرة، أُعلن عن وفاته فيما بعد متأثرا بإصابته.
وأشار إلى أن أفراد الأمن ردوا بالمثل على مطلقي النار الذين لاذوا بالفرار.
وأوضح أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، واتخذت إجراءات مشددة لملاحقة الجناة.
ولم تتوفر بعد مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم، وهوية الجناة. 

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