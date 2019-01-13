  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
ابو حامد

عالم أزهري يرد على «أبوحامد»: الأزهر جهة تشريعية

رياح ترابية وأمطار

«الأرصاد» تحذر: عواصف شديدة تضرب مصر الثلاثاء

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

المحلات التجارية

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

أرشيفية

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

11 مصابًا برصاص الأمن الهندي خلال احتجاجات في كشمير

عرب وعالم

الشرطة الهندية تقتل شاباً في «كشمير»
الشرطة الهندية تقتل شاباً في «كشمير»

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. «صلاح» خارج أفضل 11 لاعبًا في أوروبا

#

الأمن العام يضبط هاربين من السجون أثناء ثورة 25 يناير

#

11 قتيلًا في اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين

#

هل مصر مستعدة لمواجهة السيول؟

أصيب 11 مدنيًا، الأحد، خلال مشاركتهم في مظاهرة احتجاجًا على قتل الأمن الهندي اثنين من المقاتلين الرافضين لسيطرة نيودلهي على جزء من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، بحسب مصادر محلية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مسلحين اثنين، ينتميان لجماعة "البدر"، قُتلا في مداهمة للقوات الهندية للمنزل الذي كانا يختبئان فيه، ليل السبت.
وأشارت إلى أن أحد المقاتلين، ويدعى "زينة الإسلام"، كان قياديًا في الجماعة، دون تفاصيل إضافية.
وعلى إثر الحادثة، خرج الآلاف في مظاهرات بالقرية التي ينحدر منها القيادي، بمدينة شوبيان، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم (ولاية جامو وكشمير)، بالتزامن مع تشييع جنازته.
وواجهت قوات الأمن الهندية المتظاهرين "بالرصاص الحي"، ما أسفر عن إصابة 11 مدنيين، بحسب شهود عيان.
وقال الدكتور عبد الراشد بارا، المسؤول في مشفى مدينة بولواما بالولاية، للأناضول "وصلتنا 6 حالات حرجة، تعاملنا معها، وتم إحالتهم لاحقا إلى مستشفى آخر في مدينة سريناغار(عاصمة الولاية) بسبب طبيعة جراحهم الخطيرة".
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها.
ويطالب سكان الإقليم بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذو الأغلبية المسلمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسن نافعة يحرج عمرو موسي بشأن الدستور
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وريال بتيس
» بالصور.. «بومبيو» يصل السعودية للقاء الملك سلمان
» إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام
» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا
» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر
» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام
» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته
» «الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي