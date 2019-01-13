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موظفو الأمن بـ6 مطارات ألمانية يضربون عن العمل

عرب وعالم

إخلاء مطار فرانكفورت بألمانيا
إخلاء مطار فرانكفورت بألمانيا

المصريون ووكالات

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يعتزم موظفو الأمن في 6 مطارات بألمانيا الإضراب عن العمل الثلاثاء القادم للمطالبة بزيادة الأجور.
وقالت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، عبر بيان الأحد، إن الموظفين العاملين بمجال الأمن سيضربون عن العمل الثلاثاء في مطارات "فراكفورت" و"إرفورت" و"بريمن" و"لايبزغ /هال" و"درسدن" و"هانوفر".
وأشار البيان إلى عدد ساعات الإضراب سيختلف من مطار لآخر؛ حيث سيكون على مدار 24 ساعة في مطاري "هانوفر" و"بريمن" (يبدأ من منتصف الليل).
بينما سيكون الإضراب في مطار "فراكفورت" بين الساعة 02.00 و20.00، وفي "لايبزغ / هال" بين 04.00 و18.00، وفي "درسدن" بين 03.00 و21.00، وفي "إرفورت" بين 06.00 و22.00 بالتوقيت المحلي.
وفي البيان ذاته، أكّد بنيامين روشير، المسؤول في نقابة "فيردي" على مفاوضات تجديد عقود العمل، أن الإضراب بات ضروريًا بسبب عدم تقديم صاحب العمل عرضًا يمكن التفاوض عليه.
من جهته، قال اتحاد المطارات الألمانية، عبر بيان، إن نقابة "فيردي" تتصرف بطريقة غير مسؤولة من خلال الدعوة إلى إضراب موسع إلى هذه الدرجة.
وبيّن أن نحو 180 ألف مسافر سيتأثرون بالإضراب الذي سيؤدي إلى إلغاء وتأخير الرحلات الجوية في المطارات الـ6، فضلًا عن تأثر 10 آلاف مسافر في مطارات أخرى لن تستطيع تنظيم الرحلات.
وقبل أيام، أضرب موظفو الأمن في مطارات "برلين" و"دوسلدورف" و"كولن/بون" و"شتوتغارت" عن العمل تلبية لدعوة النقابة؛ ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات وتضرر عدد كبير من المسافرين. 

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