  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
ابو حامد

عالم أزهري يرد على «أبوحامد»: الأزهر جهة تشريعية

رياح ترابية وأمطار

«الأرصاد» تحذر: عواصف شديدة تضرب مصر الثلاثاء

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

المحلات التجارية

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

أرشيفية

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

توقيف 167 متظاهرا بباريس في الحراك التاسع لـ"السترات الصفراء"

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. 84 ألفا شاركوا بالحراك التاسع لـ"السترات الصفراء"

#

فرنسا.. ارتفاع عدد موقوفي احتجاجات "السترات الصفراء"

#

توقيف 142 متظاهرًا بالحراك السادس لـ"السترات الصفراء"

#

242 موقوفاً في الحراك الخامس لـ "السترات الصفراء"

أعلنت الشرطة الفرنسية، الأحد، توقيف 167 متظاهرا بالعاصمة باريس، السبت، كانوا ضمن المشاركين في الحراك التاسع لـ"السترات الصفراء".
وقالت شرطة باريس في بيان، الأحد، إنه تم توقيف 167 شخصًا خلال الأحداث التي شهدتها باريس السبت.
وأضافت أن 111 منهم لا يزالون قيد التوقيف، في حين أُحيل 19 منهم إلى النيابة، وأطلق سراح 37 شخصًا.
وتظاهر أصحاب "السترات الصفراء"، السبت، في عدة مدن فرنسية على رأسها العاصمة باريس.
وحدثت مناوشات بين المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من الشانزليزيه، ورجال الشرطة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من دخول الشانزليزيه، فيما شهدت منطقة "قوس النصر" مناوشات بين الجانبين.
وشهد الحراك التاسع لحركة "السترات الصفراء" ارتفاعًا في عدد المتظاهرين؛ مقارنة بالحراك الثامن، فيما نشرت السلطات الفرنسية 80 ألف شرطي في عموم البلاد؛ تحسبًا لاندلاع أعمال شغب خلال الاحتجاجات.
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تشهد فرنسا احتجاجات متواصلة أيام السبت من كل أسبوع، تنديدًا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتتنامى مشاعر الغضب بين العمال والطبقة المتوسطة من انخفاض الدخول واعتقادهم بأن ماكرون لا يلتفت لاحتياجات المواطنين، بينما يسعى لإصلاحات يرون أنها تصب في مصلحة الفئات الأكثر ثراء.
وفقد 10 أشخاص حياتهم، وأصيب 1700 آخرين بجروح منذ اندلاع الاحتجاجات، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 5 آلاف و600 شخص، سجن منهم أكثر من ألف شخص.
كما أسفرت الاحتجاجات عن فقدان 58 ألفا لوظائفهم، وقدرت خسائرها على الدولة بـ32 مليون يورو، إضافة إلى خسائر بـ2 مليار يورو حلت بمراكز التسوق بعموم البلاد. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسن نافعة يحرج عمرو موسي بشأن الدستور
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وريال بتيس
» بالصور.. «بومبيو» يصل السعودية للقاء الملك سلمان
» إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام
» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا
» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر
» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام
» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته
» «الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي