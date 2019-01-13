وزير الخارجية الأمريكي في السعودية للقاء "بن سلمان"

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بومبيو لـ"بن سلمان": شرعيتك كـ"ملك" علي المحك
بومبيو لـ"بن سلمان": شرعيتك كـ"ملك" علي المحك

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأحد، إلى السعودية، في زيارة يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان في استقباله، بالعاصمة الرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير السعودية بواشنطن خالد بن سلمان، بحسب وسائل إعلام محلية وأمريكية.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو ولي العهد السعودي، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
والسعودية، هي المحطة السابعة لجولة بومبيو العربية، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين والإمارات وقطر، والتي تشمل أيضًا عمان والكويت.
وتأتي الجولة بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا. -

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