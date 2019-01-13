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"أكاديمية الأزهر":

بدء برنامج اللغة العربية للدفعة الثانية من الأئمة الوافدين

دين ودنيا

أكاديمية الأزهر
أكاديمية الأزهر

المصريون ـ متابعات

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بدأت أكاديمية الأزهر الشريف عقد اختبارات تحديد المستوى في اللغة العربية للأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة، قبل بدء البرنامج التدريبي لهم، وذلك تمهيدًا لحصولهم على البرنامج المناسب لمستوياتهم اللغوية، حتى يتحقق أكبر قدر من الاستفادة من العلوم الشرعية التي سيتم دراستها.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف على الأكاديمية د.محيي الدين عفيفي إن اختبار تحديد المستوى الذي يٌعقد للأئمة الوافدين قبيل الالتحاق بالبرنامج التدريبي للأكاديمية، يستهدف الوقوف على درجة إتقان اللغة العربية لكل إمام، بحيث يتم تنمية مهارات المستويات الضعيفة بجانب البرنامج التدريبي الذي يناسب مستواهم في العلوم الشرعية.
أضاف "عفيفي" أن البرامج التدريبية التي تنفذها أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، تعمل على رفع الكفاءة العلمية والمعرفية في مختلف المجالات الشرعية لجميع المتدربين بها، سواء من الأئمة الوافدين أو من وعاظ الأزهر الشريف، حيث تقدم الأكاديمية برامجها التدريبية بشكل متطور يقوم على التدريب العملي ويركز على القضايا الشائكة التي تهم أكبر شريحة مجتمعية.

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