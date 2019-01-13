برشلونة يسحق إيبار بثلاثية.. و«ميسي» يصل لـ400 هدفًا

13 يناير 2019 - 09:40 م

فاز فريق برشلونة على إيبار، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الاسباني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 19 عبر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من خلال تبادل رائع بالكرة مع زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، الذى وضع له تمريرة فى النهاية يسجل منها الهدف الاول، لينتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

فى الشوط الثانى نجح أسطورة برشلونة ليونيل ميسي فى تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 من خلال انفراد ليحقق رقما تاريخيا بالوصول للهدف رقم 400 له فى مسابقة الدوري الاسباني، قبل أن ينهى لويس سواريز الثلاثية فى الدقيقة 59 من عمر المباراة ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ميسي أيضا وصل للهدف رقم 16 هذا الموسم معززا قائمة هدافى الليجا الاسبانية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 40 متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تراجع إيبار إلى المركز الـ16 برصيد 22 نقطة.