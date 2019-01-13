ضبط طن كبدة فاسدة بالقناطر

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التموين

فاسدة

ضبط

لحوم

كبدة

شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية برئاسة الدكتورة أمل العسيلي مدير المديرية، حملة على المجازر والأسواق لضبط الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة مصنعات لحوم وكبدة بشبين القناطر، بإجمالى أوزان 1100 كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الآدمى.
وأكد الدكتور ناصر أبو سنة، وكيل المديرية، أنه تم تنظيم حملة على الثلاجات والمطاعم بنطاق مدينة شبين القناطر بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 1100 كيلو جرام من مصنعات اللحوم والكبدة والدهون بهم تغيير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل ثلاجة بمدينة شبين القناطر.

وأضاف وكيل بيطرى القليوبية، أن مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تسعى إلى تكثيف الحملات خاصة على المطاعم التى تقدم خدمة مباشرة للجمهور، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة.

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