«الأرصاد» تحذر: عواصف شديدة تضرب مصر الثلاثاء

13 يناير 2019 - 09:27 م

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة حتى الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن هناك عاصفة ترابية شديدة تضرب السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مرورًا بالوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء الثلاثاء المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن شدة العاصفة الترابية والرياح المثيرة للرمال والأتربة ستقل يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يتسبب في شعور الناس ببرودة الطقس.

وأكد، أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري ستتراوح ما بين 15 و 16 درجة مئوية، لافتًا إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن أن تشهد البلاد طقسًا سيئًا جدًا في الأسابيع المقبلة، مضيفًا: "الشتاء لن يزيد عما هو موجود حاليًا، والتغيرات المناخية أثرت على التقلبات الجوية هذا العام، ولكن درجات الحرارة مثل العام الماضي، ولكن شدة الرياح هي المتغير الوحيد".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الاثنين، بارد على كافة أنحاء البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، إن طقس الغد تنشط به الرياح على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وأشارت الهيئة، إلى تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.